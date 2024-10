Ρωσικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, καταγγέλλει η Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα κατήγγειλε χθες Δευτέρα τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον δύο εμπορικών πλοίων, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη τρομοκρατική τακτική» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Σε μόλις δυο ημέρες, από ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους καταστράφηκαν δύο εμπορικά φορτηγά πλοία στην Οδησσό», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Πρόκειται για σκόπιμη τρομοκρατική τακτική. Πρέπει να ενωθούν οι δυνάμεις όλων των υπεύθυνων κρατών και οργανισμών για να διαφυλαχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», σημείωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

By attacking civilian vessels, Russia tries to weaken Ukraine’s economy and put millions around the world at risk of hunger. We must join forces of all responsible states and organizations to stop the aggressor, ensure freedom of navigation in Black Sea and global food security.

