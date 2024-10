Η Ουκρανία, η Δύση και ένας πόλεμος σε κρίσιμη καμπή στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Καθώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

Έπειτα από δύο χρόνια σκληρών μαχών, οι ουκρανικές δυνάμεις αποχώρησαν από την κομβικής θέσης πόλη Βούχλενταρ, στα ανατολικά.

Χτισμένη επί της ΕΣΣΔ γύρω από ένα ορυχείο, θεωρούνταν μια από τις πιο οχυρωμένες θέσεις των Ουκρανών στην πρώτη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ.

Πλέον βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο των Ρώσων.

NEW: Ukraine continues efforts to expand domestic production of significant military equipment and maintain its drone advantage over Russia. (1/5) pic.twitter.com/xMzHgkh2ua

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 2, 2024