Η πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ απέτρεψαν την Ουκρανία από το να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής (φωτογραφία, επάνω, από τη συνέντευξή της στο YouTube).

Τα σχόλιά της αποτελούν την τελευταία επιβεβαίωση για την ύπαρξη μια ειρηνευτικής συμφωνίας η οποία βρισκόταν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Victoria Nuland confirms the US and UK «advised» Ukraine to abandon the Istanbul peace agreement as it placed limitations on weapon systems in Ukraine

– The mediators (Israel & Turkey) argued the US pressured Zelensky to abandon the peace agreement as the US saw an opportunity to… pic.twitter.com/uW2eMDi5DJ

— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 9, 2024