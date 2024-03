Στις 13 Ιουνίου 2023, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία «είχαν καταλήξει σε σχέδιο συμφωνίας στην Κωνσταντινούπολη» το οποίο μονογραφήθηκε και από τις δύο πλευρές (φωτογραφία από wiki, επάνω, με τις αντιπροσωπείες Ουκρανίας και Ρωσίας στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης).

Λίγες μέρες αργότερα, στις 17 Ιουνίου, ο Πούτιν έδειξε το προσχέδιο στη διάρκεια συνάντησής του με αντιπροσωπεία ηγετών αφρικανικών κρατών.

Εκπρόσωποι και των δύο πλευρών που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις επιβεβαίωσαν ότι η ειρήνη ήταν εφικτή, και πως το σχέδιο συμφωνίας είχε ολοκληρωθεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, υποστήριξε την αποκάλυψη του Πούτιν, λέγοντας ότι «πραγματοποιήσαμε συνομιλίες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2022. Συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένα θέματα. Ολα, μάλιστα, είχαν μονογραφηθεί». Αλλά αυτό δεν αποτελεί μόνο μια ρωσική αφήγηση.

Ο πρώην σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, που συμμετείχε στην ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν επιτυχείς, γράφει σε ανάλυσή του ο Ted Snider.

Αλλο μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, ο Oleksandr Chalyi, πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε επίσης ότι «είχαμε ολοκληρώσει το λεγόμενο επίσημο ανακοινωθέν της Κωνσταντινούπολης. Και ήμασταν πολύ κοντά στα μέσα Απριλίου, τέλη Απριλίου, για να τερματίσουμε τον πόλεμο με κάποια ειρηνική διευθέτηση».

Διαμεσολαβητές στις συνομιλίες, από τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών έως τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ και ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, που γνώριζαν από πρώτο χέρι όλα όσα διεμείφθησαν, υποστήριξαν την ίδια ιστορία.

Ομως, παρά τα συντριπτικά στοιχεία που περιείχαν οι μαρτυρίες, οι επικριτές συνέχιζαν να υποστηρίζουν ότι η ειρήνη δεν ήταν πουθενά κοντά. Ορισμένοι, χρησιμοποιώντας τη συνήθη μέθοδο της μόνιμης αμφισβήτησης του Πούτιν, υποστήριξαν ότι αν ο ρώσος πρόεδρος είχε πραγματικά, τότε, ένα σχέδιο συμφωνίας, θα το είχε δημοσιεύσει.

BREAKING: Putin holds up a peace agreement that Ukraine & Russia signed over a YEAR ago, in spring 2022.

Not one word of this in mainstream media.

Russians are signalling they want a diplomatic settlement. Why isn’t this welcomed? How can they claim Russia sabotaged the talks? pic.twitter.com/SLP5OcohyR

— Richard Medhurst (@richimedhurst) June 17, 2023