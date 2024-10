Godspeed You! Black Emperor: Η γοητεία του σκοταδιού και του θορύβου

Το ελληνικό κοινό έχει γίνει ήδη «μάρτυρας» του μεγαλείου των GY!BE επί σκηνής. Τα λόγια είναι περιττά για να καταφέρουν να περιγράψουν την εμπειρία μιας συναυλίας της κολεκτίβας από το Κεμπέκ του Καναδά, η οποία ήδη μετρά 30 χρόνια ζωής. Ένας επίμονος «θόρυβος», ένα σεμιναριακό χτίσιμο κάθε αρμονίας και επιβλητικά ουρανομήκη ξεσπάσματα, με το βιολί να λειτουργεί ως μελωδική «γέφυρα» μεταξύ μπάντας και κοινού.

Μετά την ίδρυσή τους, το 1994, οι Godspeed You! Black Emperor κυκλοφόρησαν ένα σερί αριστουργηματικών δίσκων το διάστημα 1997-2002, με το έργο τους να αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας επαναπροσδιορισμός του τι μπορεί να πετύχει η μουσική διαμαρτυρίας. Οι instrumental συνθέσεις τους, γεμάτες απέραντο συναίσθημα και απίστευτη δύναμη, χρησίμευσαν ως σάουντρακ στην εποχή της μόνιμης καπιταλιστικής αποξένωσης και αντίστασης.

Τα «F#A#∞» (1997) και «Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven» (2000) παραμένουν ογκόλιθοι μιας ολόκληρης εποχής και επαναπροσδιόρισαν το post-rock, είδος στο οποίο -τυπικά- ανήκουν αλλά φαντάζει «λίγο» και περιοριστικό για να συμπεριλάβει τη δυναμική τους.

Οι μυθικές πλέον live εμφανίσεις τους εκείνο το διάστημα, συνοδευόμενες από την προβολή αναλογικών φιλμ, πάντα ταιριαστών με την αισθητική τους, έκαναν το όνομά τους να μεταδίδεται αστραπιαία στους κύκλους των μουσικόφιλων ενώ, ταυτόχρονα, παρέμειναν μακριά από το mainstream και τις επιταγές του. Δύο, όλες κι όλες, φωτογραφίες της μπάντας (το 1997 και 2010 – και αυτές θολές και γεμάτες «κόκκο»), ελάχιστες επιλεγμένες συνεντεύξεις, κανένα επίσημο website ή σελίδα στα social media, μηδέν επίσημα video. Πόσες rock μπάντες και καλλιτέχνες ξέρετε να αφήνουν αποκλειστικά τη μουσική τους να μιλάει για αυτούς, αγνοώντας συνειδητά κάθε κανόνα του σύγχρονου μάρκετινγκ;

Μετά από μία επταετή αποχή, οι GY!BE επέστρεψαν το 2010 και ήδη η περίοδος μετά την επανένωση μετρά 14 χρόνια, εκατοντάδες sold-out shows και 3 ακόμα δίσκους που έτυχαν θριαμβευτικής υποδοχής. Το «G_d’s Pee at State’s End!» (2021) έκανε τον μουσικό Τύπο να τους αποθεώσει: «Aκούγονται απίστευτοι, αποτυπώνουν το μεγαλείο, την επιθετικότητα και τη δύναμη του συμφωνικού πανκ τους με τέλεια διαύγεια» έγραψε χαρακτηριστικά το Pitchfork.

Όπως και να έχει, για τη μουσική των Godspeed You! Black Emperor έχουν γραφτεί κάθε είδους υπερθετικά. Το μόνο σίγουρο για αυτή την τόσο ιδιαίτερη κολεκτίβα είναι πως διαθέτουν μία σχεδόν συμφωνική αίσθηση συνθετικής δομής και κλιμάκωσης, προσφέροντας μια άγρια και μοναδικά συναρπαστική έκρηξη ενέργειας σε κάθε live show τους, κάτι που θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε και να απολαύσουμε από κοντά στις 18/10, στο Floyd.

