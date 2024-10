ΠΟΥ: Επείγουσα έκκληση για επανεξέταση της θέσης του αλκοόλ στην ευρωπαϊκή κοινωνία

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Redefine alcohol», ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καλεί τους Ερωπαίους πολίτες να αναπροσδιορίσουν την σχέση τους με το αλκοόλ μέσα από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές του, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ έχει το υψηλότερο ποσοστό αλκοολικών και την υψηλότερη πρόσληψη στον κόσμο.

Το αλκοόλ ευθύνεται για σχεδόν 1 στους 11 θανάτους στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ. Η νέα εκστρατεία του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη έχει ως στόχο να αλλάξει αυτό το γεγονός.

Συνδέεται με περισσότερες από 200 ασθένειες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον επτά είδη καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου.

Το αλκοόλ είναι σήμερα άμεσα υπεύθυνο για το 8,8% – 1 στους 11 – των συνολικών θανάτων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Ωστόσο, παρά αυτούς τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τα επιζήμια αποτελέσματα, λιγότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ αλκοόλ και καρκίνου.

Καθώς ο κόσμος γιορτάζει τον Μήνα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, μόνο το 21% των γυναικών σε 14 ευρωπαϊκές χώρες γνώριζαν τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού – ενός κινδύνου που ξεκινά ήδη από τα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ.

Γι’ αυτό το λόγο το Περιφερειακό Γραφείο ξεκινά μια νέα περιφερειακή εκστρατεία για να καλύψει αυτό το κενό πληροφόρησης, μοιράζοντας τις τελευταίες έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία και ενθαρρύνοντας ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με τις βλάβες που συχνά παραβλέπονται.

Η εκστρατεία «Επαναπροσδιορίστε το αλκοόλ» καλεί τους Ευρωπαίους να προβληματιστούν σχετικά με τις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις τους με το αλκοόλ, προτρέποντας να επανεξετάσουν το ρόλο που έχει στην καθημερινή ζωή, τις γιορτές και τις παραδόσεις.

Η εκστρατεία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και τους κρυμμένους κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ και στην έμπνευση για πιο υγιεινές επιλογές.

Dr Gauden Galea, Strategic Adviser to the Regional Director, speaking at a Danish stakeholders’ meeting on alcohol & public health. With the UN High-Level Meeting on #NCDs just 77 weeks away, he calls for countries to act on their commitments & implement the NCD Best Buy policies pic.twitter.com/zOul4eDi0c

— WHO/Europe (@WHO_Europe) March 7, 2024