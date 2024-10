Ένας «ταύρος» στο Κάουνας: Η μεγάλη επιστροφή του Μπραζντέικις (vids)

O Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να κάνει δικό του τον Ίγκνας Μπραζντέικις, με σκοπό να δώσει μεγαλύτερο βάθος στις θέσεις των φόργουορντ, αλλά και να φέρει κάτι εντελώς διαφορετικό στο παιχνίδι του.

Ο Λιθουανός προερχόταν από ένα εξαιρετικό Ευρωμπάσκετ με την εθνική του ομάδα, αλλά και μία πολύ καλή χρόνιά με τη Ζαλγκίρις και πήρε μεταγραφή για το λιμάνι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προσθέτει ένα «ταύρο» στο ρόστερ του (έτσι είναι το παρατσούκλι του στη Λιθουανία).

Ωστόσο, ο 25χρονος δυναμικός φόργουορντ δεν εγκλιματίστηκε ποτέ στο ερυθρόλευκο ρόστερ και δεν προσαρμόστηκε στα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα, με αποτέλεσμα να μην ταιριάξει στο σύνολο και να μην αγωνίζεται πολύ. Ουσιαστικά, «πλήρωσε» και τη σπουδαία χρονιά του Κώστα Παπανικολάου, που μαζί με τον Σακιέλ ΜακΚίσικ «πάλευαν» στο «3», με τον Λιθουανό να παίζει λίγο.

Μετά από έναν χρόνο και συγκεκριμένα το καλοκαίρι που πέρασε, ο Ολυμπιακός σε συνεννόηση με την πλευρά του παίκτη, έλυσε τη συνεργασία του και ο Μπραζντέικις αποτέλεσε παρελθόν από το λιμάνι, επιστρέφοντας στη Ζαλγκίρις. Ο 25χρονος έψαχνε σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει πολύ καλά, να βρει τον εαυτό του και να πρωταγωνιστήσει και στο Κάουνς είναι το κατάλληλο μέρος.

Ο Μπραζντέικις έχει κάνει προετοιμασία από την αρχή με τη Ζαλγκίρις, έχει ξεκάθαρο ρόλο στην ομάδα και στην πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπαρτσελόνα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Λιθουανός έδειξε με το «καλημέρα» τις διαθέσεις του, καθώς πήρε από το χέρι την ομάδα από το Κάουνας και την οδήγησε με τη βοήθεια του πρώην παίκτη του Περιστερίου, Σίλβεϊν Φρανσίσκο, σε μεγάλη νίκη με 74-67 κόντρα στους «μπλαουγκράνα».

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν φοβερός και πέτυχε σε 25 λεπτά παρουσίας 17 πόντους με 7/11 δίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ, ενώ είχε 11 στο σύστημα αξιολόγησης και επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο. Παράλληλα, ο Μπραζντέικις γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας, ενώ σκόραρε και ένα απίθανο buzzer beater στο ημίχρονο του ματς με την Μπαρτσελόνα.

The best way to come back home👀

Ignas Brazdeikis off the glass to beat the halftime buzzer for @bczalgiris!🚨#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/BCXks9dglM

