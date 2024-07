Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Μπραζντέικις – Επέστρεψε στη Ζαλγκίρις

Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Ίγκνας Μπραζντέικις, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες.

Με μια λιτή ανακοίνωση και μια φωτογραφία η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ αποχαιρέτησε τον Λιθουανό και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Λιθουανό φόργουορντ, Ίγκνας Μπραζντέικις και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

