Το Ισραήλ σκότωσε τον γαμπρό του Νασράλα

Ο γαμπρός του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε την Τετάρτη (2/10) από ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Πρόκειται για τον Χασάν Τζάφαρ Κασίρ, αδελφό του Μοχάμεντ Τζάφαρ Κασίρ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, όπως μεταδίδει το δίκτυο Sky News Arabic.

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες ήταν ο απολογισμός της ισραηλινής επίθεσης στη συνοικία Μέζα της Δαμασκού.

Στόχος της αεροπορικής επιδρομής ήταν πολυκατοικία στην οποία σύχναζαν ηγετικά στελέχη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, είχε μεταδώσει νωρίτερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

