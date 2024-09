Η Χεζμπολάχ με επίσημη ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός.

Νωρίτερα πηγή της λιβανέζικης οργάνωσης είχε δηλώσει στο AFP ότι είχε χαθεί η επαφή μαζί του, ωστόσο δεν είχε επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Το πρωί του Σαββάτου οι IDF ανακοίνωσαν επισήμως ότι σκότωσαν τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον διοικητή του Νότιου Μετώπου της οργάνωσης, Αλί Καράκι, καθώς και άλλους διοικητές της.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά οι IDF έσπευσαν να δώσουν φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση «Νέα Τάξη» που είχε ως στόχο τον Νασράλα.

Ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγος Χέρζι Χαλέβι, δήλωσε μετά την επίσημη επιβεβαίωση του στρατού ότι σκότωσε τον Χασάν Νασράλα ότι «το μήνυμα προς οποιονδήποτε απειλεί τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ είναι απλό – ξέρουμε πώς να τον πιάσουμε».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο του Χασάν Νασράλα στην πρώτη δήλωσή του μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ.

Τόνισε ότι η «μοίρα της περιοχής θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της Αντίστασης».

Ο Αλί Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «δεν μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ισχυρή υποδομή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», σημειώνοντας ότι «οι δυνάμεις της Αντίστασης» στέκονται δίπλα της και την υποστηρίζουν.

