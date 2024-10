Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκέτας προς το κεντρικό Ισραήλ την Τρίτη, ανακοινώνοντας ότι πρόκειται για ρουκέτα «Fadi 4» με στόχο τη βάση πληροφοριών του στρατού και το αρχηγείο της Μοσάντ στα προάστια του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η εκτόξευση του πυραύλου ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του δολοφονημένου αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η Αντίσταση χρησιμοποιεί ρουκέτες τύπου Fadi 4.

Η Χεζμπολάχ στόχευσε τα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ με τον βαλλιστικό πύραυλο Qader 1 στις 25 Σεπτεμβρίου και στόχευσε τη βάση Glilot με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πλαίσιο της επιχείρησης Arbaeen τον Αύγουστο.

Η ισραηλινή Haaretz κάνει λόγο για έναν τραυματία ενώ άλλα ισραηλινά ΜΜΕ μιλούν για τρεις τραυματίες.

#Hezbollah targeted #TelAviv on Tuesday using a long-range rocket barrage, with one of the rockets hitting Highway 6, which connects northern and southern Israel, leading to its closure. The party announced that it targeted a Mossad headquarters and the military intelligence Unit… pic.twitter.com/9yYbxkvinF

— Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) October 1, 2024