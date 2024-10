Φονική ισραηλινή επίθεση σε καταυλισμό προσφύγων με στόχο στέλεχος της Φάταχ

Αξιωματούχος σε παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στόχος του βομβαρδισμού που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίτερα στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, ήταν το σπίτι παλαιστίνιου αξιωματούχου πρώτης γραμμής (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

More scenes from the latest Israeli air strike on Ain al-Hilweh.

A man rushes to an ambulance holding what appears to be an injured child.

This is the largest Palestinian Refugee Camp in Lebanon, and is very densely populated. pic.twitter.com/1tgJjUk33W

