Επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε παιδικό σταθμό – Τραυματίστηκαν τρία νήπια

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε σήμερα τρία παιδιά στη Ζυρίχη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ένας ύποπτος συνελήφθη.

Η βίαιη επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι στη βόρεια συνοικία Έρλικον της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Zueritoday ανέφερε ότι το συμβάν συνδέεται με έναν παιδικό σταθμό.

Grosseinsatz der Polizei in Zürich Oerlikon: Ein Mann greift mehrere Kinder an und verletzt drei von ihnen https://t.co/i6jsOu4gsC via @NZZ

— Security&IntelGroup (@SigsInfo) October 1, 2024