Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανέφερε πως έχει πειστεί, όπως και ο ισραηλινός ομόλογός του Γιοάβ Γκάλαντ, για την «ανάγκη» να «καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης» της Χεζμπολάχ, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Ακόμη, ο κ. Όστιν προειδοποίησε το Ιράν εναντίον ενδεχόμενης «απευθείας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ», υπογραμμίζοντας τις «σοβαρές συνέπειες» που θα είχε τέτοια κίνηση για την Τεχεράνη, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

Ο στρατηγός ε.α. έκανε τα σχόλια αυτά σε συνδιάλεξη που είχε το βράδυ με τον κ. Γκάλαντ. Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν στην ανάγκη να καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης κατά μήκος των συνόρων, ώστε να είναι εγγυημένο ότι η λιβανική Χεζμπολά δεν θα είναι σε θέση να διαπράξει επιθέσεις του τύπου αυτών της 7ης Οκτωβρίου εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ», κατά το κείμενο.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το πεντάγωνο, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν κρίνει ταυτόχρονα πως «είναι απαραίτητη διπλωματική επίλυση», ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού σε «αμφότερες τις πλευρές των συνόρων».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «καταλαβαίνουμε ότι ο στρατηγικός σκοπός των IDF είναι να διασφαλίσουν ότι η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να διατηρήσει την ικανότητα να επιτίθεται σε ισραηλινές κοινότητες στην απέναντι πλευρά των συνόρων».

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί εναντίον της Χεζμπολάχ και των οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση με τους Ισραηλινούς για τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε», είπε, προσθέτοντας: «Φυσικά θέλουμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός».

White House: We Do Not Want a Regional War in the #MiddleEast #WhiteHouse spokesperson Karine Jean-Pierre reiterated calls for de-escalation between Israel and #Hezbollah, stressing that full-scale war will solve nothing in the region. pic.twitter.com/KpJxHR5rip

— TRT World Forum (@trtworldforum) September 27, 2024