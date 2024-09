Οι κάτοικοι της δυτικής Βόρειας Καρολίνας ήρθαν αντιμέτωποι με ένα «μετα-αποκαλυπτικό» τοπίο τη Δευτέρα μετά τον τυφώνα Helene, με εκατοντάδες ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται και τους κατοίκους να αγωνίζονται εν μέσω πλημμυρισμένων δρόμων και έλλειψης βασικών υπηρεσιών.

Περισσότεροι από 100 θάνατοι σε έξι πολιτείες αποδίδονται στην ισχυρή καταιγίδα που χτύπησε την περιοχή Big Bend της Φλόριντα αργά την Πέμπτη, προτού χαράξει καταστροφική πορεία μέσω της Τζόρτζια και προς την Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα.

Έως και 600 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, δήλωσε στον Λευκό Οίκο η σύμβουλος Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Λιζ Σέργουντ-Ράνταλ, αν και σημείωσε ότι οι αριθμοί μπορεί να ποικίλλουν καθώς τα σωστικά συνεργεία φτάνουν σε περισσότερες τοποθεσίες. Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι κάτοικοι στις κατεστραμμένες κοινότητες βρέθηκαν απομονωμένοι από πλημμυρισμένους δρόμους και έλλειψη τρεχούμενου νερού, ρεύματος και κινητής τηλεφωνίας.

Στην ορεινή κομητεία Μπάνκομπ, η οποία περιλαμβάνει τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Άσβιλ, 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας σε ενημέρωση των δημοσιογράφων. Η κομητεία επρόκειτο να αρχίσει να διανέμει τρόφιμα και νερό στους κατοίκους αργότερα εντός της ημέρας. Κάποιες προμήθειες χρειάστηκε να μεταφερθούν αεροπορικώς στην περιοχή, καθώς οι περισσότερες κύριες διαδρομές είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις και πλημμύρες.

«Τους τελειώνει η βενζίνη για τα ATV που βοηθούν στη διάσωση, τους τελειώνει επίσης η βενζίνη για τα αλυσοπρίονα», δήλωσε η Κολίν Μπερνς, 58 ετών, το σπίτι της οποίας βρίσκεται κοντά στο Μπέρνσβιλ, στη γειτονική κομητεία Γιάνσεϊ. «Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα βενζίνη». Αλλού στην Γιάνσεϊ, η καταιγίδα έσπασε αιωνόβια δέντρα γύρω από το σπίτι της Τέιλορ Σέλτον, 44 ετών.

Ο σύζυγός της χρειάστηκε δύο ημέρες με ένα αλυσοπρίονο για να ανοίξει ένα πέρασμα μέσα από τα κομμένα δέντρα στο δρόμο τους και στον κοντινό δρόμο, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν τους εαυτούς τους και τα τρία παιδιά τους από το σκοτεινό σπίτι.

Καθώς δεν υπήρχε τηλεφωνική σύνδεση, βασίστηκαν σε έναν γείτονα που εργάζεται ως τραυματιοφορέας και είχε ασύρματο για να τους βοηθήσει να καθορίσουν ποιοι δρόμοι από τα βουνά ήταν βατοί. «Η καταστροφή είναι απίστευτη», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Είδαμε σπίτια που απλά παρασύρθηκαν».

Went to help in the Lake Lure/Chimney Rock area today, and it’s hard to describe – never seen anything like this. Post apocalyptic. It’s so overwhelming you don’t even know how to fathom what recovery looks like, let alone where to start. Going to be a long path to recovery that… pic.twitter.com/HnyxwyQB76

— Tariq Scott Bokhari (@FinTechInnov8r) September 29, 2024