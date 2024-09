Τουλάχιστον 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Χέλεν στις ΗΠΑ

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης σπεύδουν να διασώσουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε πλημμυρισμένα σπίτια, αφού η Helene βγήκε στη στεριά ως ισχυρός τυφώνας κατηγορίας 4 στη Φλόριντα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κύμα καταιγίδας και διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε εκατομμύρια πελάτες. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι αναφέρθηκαν νεκροί σε τέσσερις πολιτείες.

O τυφώνας χτύπησε τη Φλόριντα, την Τζόρτζια, τη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα ενώ περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις Πολιτείες αυτές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αστυνομία και πυροσβεστική έκαναν χιλιάδες διασώσεις στις πληγείσες περιοχές, ακόμη και στην Ατλάντα, όπου ένα συγκρότημα διαμερισμάτων εκκενώθηκε λόγω της πλημμύρας.

Η Χέλεν, που από ισχυρός τυφώνας υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, κινείται τώρα προς το Τενεσί και το Κεντάκι, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC). Γύρω στο μεσημέρι, περισσότεροι από 50 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στην ταράτσα ενός νοσοκομείου, στην κομητεία Γιουνικόι του Τενεσί, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Νόξβιλ.

Τα νερά έχουν μετατρέψει σε βάλτο την αγροτική κοινότητα και, με την υπερχείλιση του ποταμού Νολιτσάκι, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα αδυνατούν να φτάσουν και να απομακρύνουν τους ασθενείς. Πλέον η κλιματική κρίση δείχνει τα δόντια της σε όλο τον κόσμο.

She didn’t evacuate for Hurricane Helen in Florida , didn’t care about the warnings .This was her house before high tide . She was running a generator inside of the house .

TikTok: Skylar Siegfried. pic.twitter.com/LhlXYRWtJ2 — Mondy Carrington (@MondyCarrington) September 27, 2024

Drone footage 2 hours ago of flooding of Newport TN before the breaking of the Waterville Dam. Max surge of Pigeon River will be in 3 hours according to Cocke County officials. Town may go completely underwater. Mandatory evacuations of all of downtown. pic.twitter.com/tdlb2kZ8p4 — BowTiedBroke (@BowTiedBroke) September 27, 2024

Διασώσεις με βάρκες – Ο τυφώνας έφερε πλημμύρες που έσπασαν φράγμα

Στη δυτική Βόρεια Καρολίνα, οι αρχές της κομητείας Ράδερφορντ προειδοποίησαν τους κατοίκους κοντά στο Φράγμα της Λίμνης Λιουρ να φύγουν και να αναζητήσουν καταφύγιο σε υψηλότερα σημεία καθώς φοβούνταν ότι το φράγμα θα κατέρρεε ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο ποταμοί βρίσκονται κανονικά κάτω από τo 1,5μ. Το μεσημέρι, η στάθμη του ποταμού Pigeon βρισκόταν στα 6 μέτρα. Στις 12:45 μ.μ., η στάθμη του ποταμού French Broad βρισκόταν λίγο κάτω από τα 5 μέτρα.

Στη Φλόριντα, νερά παρέσυραν τροχοβίλες στο Σταϊνχάτσι και πολλοί δρόμοι στην Τάμπα έχουν γίνει αδιάβατοι λόγω των νερών. Στην κομητεία Πάσκο, οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις διέσωσαν 65 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κέβιν Γκάθρι, ο διευθυντής των υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών της Φλόριντας, προέτρεψε τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές να μην βγαίνουν στους δρόμους. «Έχουμε 1.500 διασώστες στι περιοχές αυτές. Σας εκλιπαρώ. μην μπαίνετε στον δρόμο τους, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους», είπε.

Στο ανατολικό Τενεσί, μια «καταστροφική αστοχία» του φράγματος Waterville ώθησε τον δήμαρχο της κομητείας Cocke, Rob Mathis, να δώσει εντολή εκκένωσης για όλο το κέντρο του Newport, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τενεσί. Το Νιούπορτ είναι μια πόλη περίπου 7.000 κατοίκων, περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το σημείο όπου διασώθηκαν δεκάδες άνθρωποι από την οροφή ενός νοσοκομείου.

Deadly Category 4 Hurricane Helen hits Florida. There may be many victims. One of the biggest hurricanes in the Gulf of Mexico in a century. Water is expected to rise up to 6 m along the coast and move 32 km deep into the mainland. pic.twitter.com/w7oJvxRDpd — Trending News (@Trend_War_Newss) September 27, 2024

Πηγές: Associated Press, ΑΠΕ