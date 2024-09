«Δεν είχα την πρόθεση να έρθω εδώ φέτος», ξεκίνησε ο Νετανιάχου την ομιλία του στο βήμα του ΟΗΕ.

«Η χώρα μου βρίσκεται σε πόλεμο και μάχεται για τη ζωή της» ισχυρίστηκε. «Αλλά αφού άκουσα τα ψέματα και τις συκοφαντίες που διατυπώθηκαν για τη χώρα μου από πολλούς ανθρώπους σε αυτό το βήμα, αποφάσισα να έρθω εδώ και να βάλω τα πράγματα στη θέση τους», είπε ο Νετανιάχου και συνέχισε σε μία ομιλία που είχε από όλα αλλά τίποτα που να ταιριάζει με το πνεύμα που πρεσβεύει ο ΟΗΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ανέβει στο βήμα πολλοί διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

🟡 NOW: UN member states lead a mass walkout as Netanyahu takes the stage at the UN General Assembly. The hall is almost empty now. pic.twitter.com/sr44MuFNz3

