Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ έβαψε τους σκύλους τους πορτοκαλί και μωβ

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, έκανε κάτι που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η ηθοποιός αποφάσισε να βάψει τo τρίχωμα των σκυλιών της άλλο χρώμα και η κίνησή της αυτή έχει προκαλέσει πανικό.

Συγκεκριμένα, η 29χρονη μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok που την δείχνει να χορεύει μαζί με τον σύζυγό της Μπρούκλιν Μπέκαμ στην κουζίνα του σπιτιού τους πριν σηκώσει τον σκύλο της, ράτσας Μπολονέζ, το οποίο ήταν βαμμένο με ροζ χρώμα και πορτοκαλί στα αυτιά και στα πίσω πόδια.

