Αντζελίνα Τζολί: Μίλησε για το τατουάζ που μοιράζεται με την κόρη της

Η Αντζελίνα Τζολί και η κόρη της Βιβιέν έκαναν τατουάζ για να θυμούνται την περίοδο που δούλεψαν μαζί. Mάλιστα τα τατουάζ αυτά είναι απολύτως ταιριαστά.

Η 49χρονη ηθοποιός αποκάλυψε σε μια νέα συνέντευξη στο CR Fashion Book ότι εκείνη και η 16χρονη κόρη της έκαναν όμοια τατουάζ κατά τη διάρκεια του διαστήματος που εργάζονταν στο μιούζικαλ «The Outsiders» του Μπρόντγουεϊ.

«Έκανα το «Stay Gold» με την κόρη μου Βιβ κατά τη διάρκεια του κοινού χρόνου που περάσαμε στο «Οutsiders»», εκμυστηρεύτηκε η Τζολί. Η φράση αναφέρεται στον τίτλο ενός από τα πρωτότυπα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο έργο, στο οποίο η Τζολί ήταν μία εκ των παραγωγών και η Βιβιέν ήταν βοηθός.

Angelina Jolie Reveals Matching Tattoo She and Daughter Vivienne Share: ‘It Means So Much to Us’ https://t.co/Q88WDX8o0D

— People (@people) September 21, 2024