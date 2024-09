Νέο ρεκόρ από τον «τυφώνα» Κέιν

Η Μπάγερν έχει την τιμητική της τις τελευταίες μέρες καθώς τα αποτελέσματα των Βαυαρών είναι εντυπωσιακά σε Ευρώπη και Γερμανία.

Η ομάδα του Μονάχου παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά το εντυπωσιακό 5-0 επί της Βέρντερ στην Βρέμη και ο Χάρι Κέιν θα έχει να θυμάται για πολλά χρόνια τον συγκεκριμένο αγώνα.

Ο Άγγλος σέντερ φορ είναι σε σούπερ φόρμα και μαζί με τον Ολίσε οδηγούν την Μπάγερν εκ του ασφαλούς.

Ο Κέιν πέτυχε γκολ και στην σημερινή νίκη των Βαυαρών στη Βρέμη κι έφτασε έτσι τα 41 τέρματα στην Μπουντεσλίγκα σε 36 παιχνίδια, μια επίδοση που είναι ρεκόρ για τον διεθνή άσο.

Ένα ρεκόρ που χαρίζει και μια ξεχωριστή πρωτιά στον στράικερ της γερμανικής ομάδας, καθώς ο Χάρι Κέιν έγινε ο Άγγλος με τα περισσότερα γκολ στην πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Όπως προαναφέραμε ο διεθνής φορ σκόραρε στο ματς με την Βέρντερ, έφτασε τα 41 γκολ στην Μπουντεσλίγκα και ξεπέρασε τον Τζέιντον Σάντσο, οποίος είχε πετύχει 40 γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα, φορώντας την φανέλα της Ντόρτμουντ.

Another record broken by Harry Kane 💥

His 41 Bundesliga goals have come in just 36 matches 🤯#BBCFootball pic.twitter.com/M11tSZ63cz

— Match of the Day (@BBCMOTD) September 21, 2024