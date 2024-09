«Black Mirror»: Ανακοινώθηκε το πρώτο καστ της έβδομης σεζόν

Το «Black Mirror» αποκάλυψε το πολλά υποσχόμενο καστ της 7ης σεζόν με τους Ακουαφίνα («Jackpot!»), Μιλάνκα Μπρουκς («Mum And I Don’t Talk Anymore»), Πίτερ Καπάλντι («Criminal Record»), Έμα Κόριν («The Crown», «Murder at the End of the World», «Deadpool & Wolverine»), την Ρασίντα Τζόουνς («Sunny»), Πάτσι Φεράν («Firebrand»), τον υποψήφιο για Όσκαρ Πολ Τζιαμάτι («Τα Παιδιά του Χειμώνα») , Λιούις Γκρίμπεν («Blade Runner 2099»), Όσι Ικίλε, Ρασίντα Τζόουνς, Σιένα Κέλι, Μπίλι Μαγκνούσεν, Ρόζι ΜακΓιούεν, Κριστίν Μιλότι (που συμμετέχει στο πολυαναμενόμενο «The Penguin») , Κρις Ο’ Ντάουντ («Bridesmaids)» , Ίσα Ρέι («Insecure», «Barbie») , Πολ Τζ. Ρέιμοντ («Horrible Histories») , Τρέισι Έλις Ρος και Χάριετ Γουόλτερ.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους χαρακτήρες που θα υποδυθούν οι ηθοποιοί δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς η παραγωγή του «Black Mirror» βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σκοτεινά σατιρική ανθολογία του Τσάρλι Μπρούκερ θα επιστρέψει το 2025 με έξι νέα επεισόδια, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας της περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας USS Callister, ένα από τα πιο δημοφιλή επεισόδια της σειράς.

‘Netflix’s ‘Black Mirror’ Sets Season 7 Cast With 19 Including Issa Rae, Paul Giamatti, Harriet Walter & Awkwafina https://t.co/B34pHOQyQu — Deadline (@DEADLINE) September 19, 2024

Οι Τζέσι Πλέμονς, Κριστίν Μιλότι, Τζίμι Σίμπσον και Μικαέλα Κόελ πρωταγωνιστούν στο αρχικό επεισόδιο που προβλήθηκε ως πρώτο της 4ης σεζόν. Το βραβευμένο με Emmy επεισόδιο γράφτηκε από τον Μπρούκερ και σκηνοθετήθηκε από τον Τόμπι Χέινς. «Το USS Callister θα επιστρέψει… Ο Ρόμπερτ Ντέιλι είναι νεκρός, αλλά για το πλήρωμα του USS Callister, τα προβλήματά τους μόλις αρχίζουν», αναφέρεται σε ένα teaser που κυκλοφόρησε από το Netflix σε εκδήλωση στο Λονδίνο τον Μάρτιο- σύμφωνα με τον τελευταίο.

Ο Μπρούκερ δημιούργησε τη σειρά και είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Τζέσικα Ρόουντς και την Άναμπελ Τζόουνς.