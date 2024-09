Μετά την συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στο Στρασβούργο, η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τη «δομή και τα χαρτοφυλάκια» της μελλοντικής ομάδας των Επιτρόπων της.

Η παρουσίαση, μέρος των νέων κοινοβουλευτικών απαιτήσεων, έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους πολιτικούς ηγέτες του Κοινοβουλίου την ευκαιρία να εξετάσουν τα σχέδιά της πριν οι υποψήφιοι υποβληθούν σε κοινοβουλευτικές ακροάσεις και την ψηφοφορία επιβεβαίωσης.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επικρατεί σχετικά με το τι ακριβώς θα μπορέσει να αποκαλύψει η Φον ντερ Λάιεν την Τρίτη, αφού οι πολιτικές διαμάχες στη Σλοβενία εμπόδισαν την υποψηφιότητα της χώρας, της Μάρτα Κος, να υπογραφεί εγκαίρως για τη συνεδρίαση.

Κάθε νέος επίτροπος θα πρέπει να περάσει από ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κατά την οποία οι νομοθέτες της ΕΕ θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν υποσχέσεις από τους υποψηφίους σχετικά με το τι θα προσφέρουν αν πάρουν τη θέση.

Το Κοινοβούλιο της ΕΕ μπορεί να εμποδίσει τους υποψηφίους της Επιτροπής – με τον Ούγγρο Όλιβερ Βάρχελι να συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που οι αξιωματούχοι της ΕΕ αναμένουν ότι θα δεχθούν πιέσεις κατά την ακρόασή του.

Today I’m presenting my team for the next five years.

A team of competent and motivated women and men ready to work together.

For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024