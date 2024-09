Την ώρα που οι ΗΠΑ – και όλος ο πλανήτης – παρακολουθούν τα νέα για τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ έρχεται στο προσκήνιο λόγω ανάρτησης που έκανε το Σάββατο στους λογαριασμούς της στα social media.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ έστειλε μήνυμα προς το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι «τα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά», αναφερόμενη στην επιδρομή που πραγματοποίησε το FBI στο σπίτι της στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, το 2022.

Η ίδια τονίζει ότι αυτή η επιλογή ήταν «προειδοποίηση για όλους τους Αμερικανούς».

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η ιδιωτική μου ζωή θα δεχόταν εισβολή από την κυβέρνηση εδώ στην Αμερική», ανέφερε η Μελάνια Τραμπ.

«Το FBI έκανε έφοδο στο σπίτι μου στη Φλόριντα και έψαξε τα προσωπικά μου αντικείμενα», σημείωσε.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι έψαξαν μέχρι και την γκαρνταρόμπα της.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Μελάνια Τραμπ αναφέρεται στην επιδρομή του FBI.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ προωθεί τα απομνημονεύματά της με τον τίτλο «Melania», ενώ αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που έχει δημοσιεύσει μέσα σε λίγες ημέρες.

Το προηγούμενο είχε δημοσιευτεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

«Η ιστορία μου. Η οπτική μου. Η αλήθεια», είχε γράψει η Μελάνια Τραμπ.

My Story.

My Perspective.

The Truth. https://t.co/ZCTwZSqZND pic.twitter.com/HHGQaA6d5v

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 5, 2024