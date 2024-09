Πανικός από τους φίλους της Γκεζτέπε στην άφιξη του Φοφανά (vid)

Η ΑΕΚ τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής αγοράς ασχολήθηκε «ζεστά» με την απόκτηση του Ντάτρο Φοφανά από την Τσέλσι, ωστόσο ορισμένες απαιτήσεις των Λονδρέζων οδήγησαν στο «ναυάγιο» του deal.

Βέβαια, μετά από λίγες μέρες ο 21χρονος επιθετικός βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αφού ανακοινώθηκε από την τουρκική Γκεζτέπε, όπου θα αγωνιστεί ως δανεικός για έναν χρόνο.

Ο Αφρικανός στράικερ έφτασε χθες (15/9) στο αεροδρόμιο, όπου οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας του επεφύλασσαν μία αποθεωτική υποδοχή.

Μάλιστα, ο ίδιος έδειξε να το απολαμβάνει ιδιαίτερα, τραγουδώντας μαζί τους όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.

✈🇹🇷 This is how Göztepe fans welcomed David Datro Fofana to Türkiye! 👏

He’ll spend the season out on loan from Chelsea in the Turkish league. pic.twitter.com/Fq9AcP4e9w

— EuroFoot (@eurofootcom) September 16, 2024