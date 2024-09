Τα ζώδια σήμερα: Επιτέλους, δικαίωση!

Πώς θα πάνε οι σχέσεις σήμερα; Τα οικονομικά είναι καλά; Από νευράκια, πως είμαστε; Τα ζώδια μίλησαν.

Κριός

Αγαπητέ Κριέ, η Σελήνη στον Αιγόκερω σε τρίγωνο με τον Κρόνο σε ωθεί να ασχοληθείς με τα εσώψυχά σου. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει σήμερα η καριέρα σου. Ένα όνειρο που σου φαινόταν τρελό να είναι αληθινό έρχεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά πρόσεξε γιατί θέλει πολύ καλό σχεδιασμό.

Στα θετικά: Στα επαγγελματικά σου εμφανίζονται ευκαιρίες και οι κόποι σου αρχίζουν να δικαιώνονται.

Στα αρνητικά: Πρόσεξε μην θυσιάσεις τις προσωπικές σου ανάγκες για να προσαρμοστείς στα θέλω των άλλων.

Ταύρος

Παρασκευή και 13, Ταύρε, και παρόλες τις φήμες για κακοτυχία μέσα στην ημέρα, εσένα η τύχη σου είναι «βουνό». Η σημερινή μέρα σε βρίσκει ιδιαιτέρως αισιόδοξο και η αγάπη σου για ρουτίνα και τάξη έχει σάρκα και οστά τη σημερινή μέρα.

Στα θετικά: Στα ερωτικά και στα επαγγελματικά σου έχεις την τύχη με το μέρος σου. Κάνεις ποιοτικές συζητήσεις σήμερα με το ταίρι σου, αλλά και στο εργασιακό σου περιβάλλον.

Στα αρνητικά: Δε σε σκιάζει φοβέρα καμιά σήμερα, Ταύρε. Ευχαριστήσου το.

Δίδυμος

Σήμερα Παρασκευή, αγαπημένε μου Δίδυμε, με την Σελήνη στον Αιγόκερω και τον Κρόνο στο πλάι σου, έχεις ό,τι χρειάζεται για να λάμψεις σε κάθε επίπεδο. Η κοινωνικοποίησή σου είναι στα άστρα και όλοι γύρω σου παίρνουν λίγο από το φως σου, καθώς διαχέεται σε κάθε χώρο που εισέρχεσαι.

Στα θετικά: Θα κάνεις πολύ ποιοτικές συζητήσεις με το ταίρι σου σήμερα κι έτσι θα θέσεις γερά θεμέλια στη σχέση σας. Στα επαγγελματικά σου επίσης αποτελείς πηγή έμπνευσης για τους συνεργάτες σου σήμερα.

Στα αρνητικά: Οι άλλοι σου φαίνονται σαν σε κατάσταση σοκ όταν εμφανίζεσαι. Αυτό σαν αντίδραση μπορεί να σε στρεσάρει, αλλά να θυμάσαι πως δε χρειάζεται γιατί είναι η δύναμη των άστρων που κάνε τους άλλους να σε θαυμάζουν – δεν είναι αρνητική κριτική.

Καρκίνος

Αγαπημένε μου Καρκίνε, σήμερα με τη Σελήνη στον Αιγόκερω και το τρίγωνό της με τον Κρόνο, έχεις όλα τα εφόδια για να περάσεις μια φανταστική μέρα. Τα άστρα σήμερα φέρνουν ισορροπία και σοφία σε αποφάσεις που αφορούν και τα προσωπικά και τα επαγγελματικά σου. Το σύμπαν σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις κάθε πρόκληση της ημέρας εις πέρας και μάλιστα με πολύ επιτυχημένο τρόπο.

Στα θετικά: Στα ερωτικά σου ενισχύεις ήδη υπάρχοντες δεσμούς ή δημιουργείς νέους. Ο Κρόνος σε βοηθά να λύσεις τυχόν παρεξηγήσεις της ημέρας.

Στα αρνητικά: Αν και η μέρα προσφέρεται για οικονομικά πλάνα και μακροπρόθεσμα σχέδια στα επαγγελματικά εν γένει, προσπάθησε να μην υπερβάλεις σε σχέση με το εύρος των νέων σου στόχων.

Λέων

Μια αίσθηση σταθερότητας και υπευθυνότητας αποπνέει η σημερινή σου μέρα, φίλε Λέοντα. Η Παρασκευή σου φέρνει πολύ θετικές όψεις και στα επαγγελματικά, αλλά και στα προσωπικά σου.

Στα θετικά: Θα κάνεις σημαντικές συζητήσεις με τα δικά σου άτομα και με ωριμότητα θα θέσεις γερά θεμέλια στις σχέσεις σου. Στα επαγγελματικά σου, επίσης, οι ανώτεροί σου εντυπωσιάζονται από την ικανότητα σου να ολοκληρώνεις με επιτυχία τις υποχρεώσεις σου, αλλά και από το γεγονός πως τηρείς το πρόγραμμά σου απολύτως.

Στα αρνητικά: Δεν παρουσιάζονται αρνητικές πτυχές της ημέρας. Ευχαριστήσου το!

Παρθένος

Παρθένε, σήμερα η μέρα σε βρίσκει ιδιαιτέρως δημιουργικό αλλά και ερωτικό. Είσαι στα σκαλοπάτια ενός έρωτα χωρίς προηγούμενο. Η Παρασκευή προσφέρεται για να ερωτευτείς άφοβα. Δείχνεις ένα αξιόπιστο πρόσωπο κι αυτό εκτιμάται.

Στα θετικά: Love is in the air… Σήμερα κράτα τα μάτια σου ανοιχτά γιατί ενδέχεται να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου. Αυτός μπορεί μάλιστα να είναι από άλλη πόλη ή χώρα.

Στα αρνητικά: Στα επαγγελματικά σου η μέρα προσφέρεται για να αναδείξεις τις δεξιότητες σου στους πελάτες σου, αλλά το μυαλό σου βρίσκεται κάπου αλλού. Αν καταφέρεις να συγκεντρωθείς, όλα θα πάνε καλά, αν όχι ο αποσυντονισμός σου μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ και να έχει αντίκτυπο στη φήμη σου.

Ζυγός

Αγαπητέ Ζυγέ, η Παρασκευή αυτή φέρνει την Σελήνη στον Αιγόκερω σε εξάγωνο με τον Κρόνο και σου δημιουργείται η ανάγκη να αποστασιοποιηθείς λίγο από τις συναισθηματικές επιβαρύνσεις και να επικεντρωθείς στα πρακτικά ζητήματα. Μια έντονη αίσθηση ευθύνης σε διακατέχει από την ώρα που ξυπνάς.

Στα θετικά: Στα επαγγελματικά σου θα βάλεις σε τάξη ό,τι εκκρεμεί.

Στα αρνητικά: Παραμερίζονται τα αισθηματικά σου σήμερα, καθώς πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας είναι προτεραιότητά σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ μου καλέ, σήμερα η Παρασκευή σε βρίσκει να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Παίρνεις μεγάλη ικανοποίηση από τους διαλόγους που συμμετέχεις και νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σου.

Στα θετικά: Η αγάπη για σένα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση σήμερα. Θα δώσεις στο ταίρι σου την επιβεβαίωση και τη σιγουριά που χρειάζεται. Στα επαγγελματικά σου, επίσης, δημιουργείς πολύ θετική εντύπωση σε συναδέλφους και πελάτες.

Στα αρνητικά: Δεν έχεις για σήμερα, κατά πως φαίνεται. Όλα πάνε βάσει σχεδίου.

Τοξότης

Η Παρασκευή παίζει παιχνίδια αυτοεκτίμησης μαζί σου, αγαπημένε μου Τοξότη. Στο τέλος της ημέρας όμως θα ξαναβρείς τα πατήματά σου. Είσαι σε μια περίοδο αξιολόγησης των επιλογών σου και νιώθεις ότι χρειάζεσαι έναν άνθρωπο ικανό να σταθεί πλάι σου άλλα και να σε εμπνεύσει σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό των αξιών σου και των στόχων σου.

Στα θετικά: Αν έχεις ταίρι, σου δίνει δύναμη. Επιπλέον, το άτομο που έχεις στη ζωή σου μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις οπτική για τον κόσμο. Τα επαγγελματικά σου επίσης έχουν πολύ θετική πρόοδο και αυτό θα έχει αποτέλεσμα και στα οικονομικά σου.

Στα αρνητικά: Δεν έχεις σήμερα αρνητικά, Τοξοτάκι. Μπορείς να χαλαρώσεις.

Αιγόκερως

Η Παρασκευή σε βρίσκει πρωταγωνιστή, Αιγόκερε. Οι επικοινωνιακές σου δεξιότητες είναι στο πικ τους. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευθείς την ευεργετική όψη της Σελήνης με τον Κρόνο έτσι ώστε να κατανοήσεις και να επικοινωνήσεις λεκτικά για όσα αισθάνεσαι με τους κοντινούς σου.

Στα θετικά: Η ημέρα ενδείκνυται για φλερτ που έχουν πιθανότητες να εξελιχθούν σε κάτι σταθερό. Η ημέρα σε βοηθά να κάνεις σημαντικές συναντήσεις και διαλόγους που θα προωθήσουν την καριέρα σου.

Στα αρνητικά: Δεν έχεις σήμερα αρνητικές όψεις.

Υδροχόος

Υδροχόε, εν αντιθέσει με τον υπόλοιπο ζωδιακό κύκλο, εσένα η Παρασκευή σε βρίσκει ιδιαίτερα μοναχικό. Η διάθεσή σου δεν είναι κακή, όμως σίγουρα δεν επιδιώκεις επαφές, ούτε στον επαγγελματικό ούτε στον προσωπικό σου κύκλο. Βέβαια αυτό σε κάνεις θα θυμηθείς ποιος είσαι στ’ αλήθεια και να ξαναβρείς τη χαμένη σου αυτοπεποίθηση.

Στα θετικά: Είναι καλή στιγμή να διεκδικήσεις χρήματα που σου χρωστούν.

Στα αρνητικά: Δεν υπάρχουν αρνητικά ενδεχόμενα. Επιπλέον, τα ερωτικά σου είναι σταθερά.

Ιχθύς

Η Σελήνη από τον Αιγόκερω σε εξάγωνο με τον Κρόνο σου υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να έχεις υποστηρικτικούς ανθρώπους γύρω σου. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα σε επηρεάζουν θετικά έτσι ώστε να ανανεώσεις την οπτική σου για τον κόσμο ως σύνολο.

Στα θετικά: Η ερωτική σου ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Η που θα γνωρίσεις κάποιον ή που θα έρθεις πιο κοντά με το μέχρι τώρα ταίρι σου. Στα επαγγελματικά η Παρασκευή προσφέρεται για συζητήσεις με κάποιον πιο έμπειρο ή ακόμη και ανώτερό σου.

Στα αρνητικά: Δεν έχεις. Διασκέδασέ το!