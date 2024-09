Ο βασιλιάς Κάρολος τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στη γραβάτα του με σχέδιο την ελληνική σημαία και δεν το κρύβει, αφού για άλλη μια φορά επέλεξε να τη φορέσει σε δημόσια εμφάνισή του.

Την ενδυματολογική επιλογή έκανε την Τετάρτη (11/09) κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στην οποία υποδέχθηκε τη γυναικεία ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας.

Ο Κάρολος φωτογραφήθηκε μαζί με τις αθλήτριες από τη Νέα Ζηλανδία, με τον ίδιο να βρίσκεται στη μέση και την γαλανόλευκη γραβάτα να είναι σε πρώτο πλάνο.

Τη συγκεκριμένη γραβάτα έχει θεαθεί να τη φοράει σε έναν αξιοσημείωτο αριθμό εκδηλώσεων, με τελευταία εκείνη στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) στο Ντουμπάι, τον Δεκέμβριο του 2023.

