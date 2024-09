Περισσότερες από 260 κρατούμενες κακοποιήθηκαν σεξουαλικά κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας μαζικής απόδρασης από την Κεντρική Φυλακή Μακάλα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 129 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι φρουροί άνοιξαν πυρ με αληθινές σφαίρες εναντίον των κρατουμένων που επιχείρησαν να αποδράσουν. Η φυλακή αυτή, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα Κινσάσα, είναι χωρητικότητας 1.500 ατόμων αλλά στεγάζει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι μετά την απόπειρα απόδρασης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου, κάποιες γυναίκες κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η έρευνα του ΟΗΕ, που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, αναφέρει ότι 268 από τις 348 κρατούμενες στη Μακάλα κακοποιήθηκαν σεξουαλικά την ώρα που επικρατούσε χάος στη φυλακή. Από αυτές τις γυναίκες οι 17 ήταν κάτω των 19 ετών. Στο έγγραφο αναφέρονται λεπτομερώς τα θύματα αφού όλες τους χρειάστηκε να λάβουν επείγουσα αντισύλληψη εντός 72 ωρών.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

