Σέιλιν Γούντλεϊ: Θα υποδυθεί την Τζανις Τζόπλιν

Η Σέιλιν Γούντλεϊ επιλέχθηκε να υποδυθεί το είδωλο της ροκ, Τζάνις Τζόπλιν, σε νέα βιογραφική ταινία. Η ηθοποιός θα συμμετάσχει στο καστ της ταινίας και θα είναι και παραγωγός, σύμφωνα με το Variety.

Η βιογραφική ταινία χρηματοδοτείται με έκπτωση φόρου 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την Επιτροπή Κινηματογράφου της πολιτείας της Καλιφόρνια και όπως αναφέρει Variety, θα έχει προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο προϋπολογισμός της ταινίας μπορεί να υπάρχει ήδη, ωστόσο τίτλο ακόμη δε φέρει.

Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές για την ταινία, αλλά η 32χρονη ηθοποιός έγραψε σε δήλωση ότι είναι ενθουσιασμένη που θα αφηγηθεί την ιστορία της εμβληματικής ερμηνεύτριας του «Maybe», ειδικά στην Καλιφόρνια.

Shailene Woodley to Star in Janis Joplin Biopic Funded by California Tax Credit https://t.co/6W10phjRfx

— Variety (@Variety) September 10, 2024