Εκλογές στις ΗΠΑ: Σκουλαρίκια ή… ακουστικά; Όργιο θεωριών συνωμοσίας για την Κάμαλα Χάρις στο ντιμπέιτ

Μετά το πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ ένα νέο θέμα συζήτησης προέκυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν ήταν λίγοι οι χρήστες που εστίασαν στα μοναδικά σκουλαρίκια της Κάμαλα Χάρις πυροδοτώντας εικασίες σχετικά με τον σκοπό τους.

Πολλοί χρήστες X, ιδιαίτερα οι υποστηρικτές του Τραμπ, ανέφεραν ότι τα σκουλαρίκια μπορεί να είναι ακουστικά, υπονοώντας ότι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για να λάβει βοήθεια κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

«Φαίνεται ότι η Καμάλα Χάρις εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας ακουστικά που ήταν ενσωματωμένα στα σκουλαρίκια της κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ του ABC εναντίον του Προέδρου Τραμπ», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Ένα άλλο άτομο σχολίασε: «Νομίζω ότι η Καμάλα έκανε εξαιρετική δουλειά απόψε στη συζήτηση εναντίον του Τραμπ. Αλλά τα σκουλαρίκια της μου κέντρισαν πολύ το ενδιαφέρον. Ίσως επειδή θυμήθηκα κάτι παρόμοιο από κάποιο άρθρο τεχνολογίας σε ένα ακουστικό που μοιάζει με σκουλαρίκια».

