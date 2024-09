Απελευθερώθηκε μετά από σχεδόν οκτώ ώρες κράτησης η αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ που ακινητοποίησε το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ο ισραηλινός στρατός, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA). Η αυτοκινητοπομπή είχε ως αντικείμενο τον εμβολιασμό παιδιών κατά της πολιομυελίτιδας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αυτοκινητοπομπή κρατήθηκε αφού έλαβε πληροφορίες που έδειχναν ότι ένας αριθμός «Παλαιστίνιων υπόπτων» επέβαιναν σε αυτή και ότι ήθελε να να τους ανακρίνει.

«Η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε υπό την απειλή όπλων αμέσως μετά το σημείο ελέγχου Ουάντι Γάζα με απειλές για κράτηση του προσωπικού του ΟΗΕ. Οι μπουλντόζες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα θωρακισμένα οχήματα του ΟΗΕ», ανέφερε ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί στο X. «Όλο το προσωπικό και η αυτοκινητοπομπή είναι τώρα ελεύθεροι και επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση του ΟΗΕ», προσέθεσε.

