Το Ισραήλ εξετάζει αντίμετρα προς τον OHE μετά την προσθήκη του στη «μαύρη λίστα»

Στην αντεπίθεση περνά το Ισραήλ, μετά την απόφαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών να προσθέσει τις IDF στον διεθνή κατάλογο θυτών που έχουν διαπράξει παραβάσεις σε βάρος παιδιών.

«Το Ισραήλ αναζητά τρόπους για αντίμετρα προς τον ΟΗΕ μετά την προσθήκη του στη μαύρη λίστα ως φορέα που παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών σε ζώνες συγκρούσεων», αναφέρει ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN και προσθέτει ότι, μεταξύ άλλων, εξετάζει τη διακοπή των σχέσεών του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Το KAN αναφέρει επίσης ότι ο απεσταλμένος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Γκιλάντ Ερντάν, πρότεινε στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο να χαρακτηρίσει την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ως «τρομοκρατική οργάνωση», ενώ χαρακτήρισε την απόφαση του ΟΗΕ ως «επαίσχυντη». Μάλιστα, δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι ο ισραηλινός στρατός είναι «ο πιο ηθικός στον κόσμο».

«Ο μοναδικός που εντάσσεται σήμερα σε μια μαύρη λίστα είναι ο γενικός γραμματέας, του οποίου οι αποφάσεις από την αρχή του πολέμου και ακόμα και μετά επιβραβεύουν τους τρομοκράτες και τους ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά σε τρομοκρατικές ενέργειες (…) Ντροπή του!», τόνισε ο Γκιλάντ Ερντάν, ο οποίος καταφέρεται συχνά εδώ και μήνες σε βάρος του Αντόνιο Γκουτέρες και γενικότερα του ΟΗΕ.

Ο διεθνής αυτός κατάλογος συμπεριλαμβάνεται σε μια έκθεση για τα δικαιώματα των παιδιών κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων, που αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη 14η Ιουνίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη «προστέθηκαν τα ίδια στον μαύρο κατάλογο της ιστορίας, όταν συνέπραξαν με εκείνους που στηρίζουν τους δολοφόνους της Χαμάς».

Η ετήσια έκθεση του Γκουτέρες προς το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας αναφορικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις καλύπτει τις δολοφονίες, τον ακρωτηριασμό, τη σεξουαλική κακοποίηση, την απαγωγή ή τη στρατολόγηση παιδιών, την άρνηση σε πρόσβαση σε βοήθεια και τη στοχοθέτηση σχολείων και νοσοκομείων.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές για ποιες παραβιάσεις κατηγορείται ο ισραηλινός στρατός ότι διέπραξε.

