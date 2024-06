Ο ΟΗΕ καταγγέλλει το Ισραήλ για παραβάσεις σε βάρος παιδιών - Στην ίδια λίστα με Χαμάς, ISIS και Μπόκο Χαράμ

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, πρόσθεσε τον στρατό του Ισραήλ σε έναν διεθνή κατάλογο θυτών που έχουν διαπράξει παραβάσεις σε βάρος παιδιών, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Γκιλάντ Ερντάν, περιγράφοντας την απόφαση αυτή ως «επαίσχυντη».

Ο Ερντάν είπε ότι ενημερώθηκε επίσημα σήμερα σχετικά με την απόφαση. Ο διεθνής αυτός κατάλογος συμπεριλαμβάνεται σε μια έκθεση για τα δικαιώματα των παιδιών κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων, που αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη 14η Ιουνίου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε ότι η απόφαση θα επηρεάσει τις σχέσεις της χώρας του με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Ερντάν ανέφερε πως ενημερώθηκε από τον προσωπάρχη του Γκουτέρες και ανήρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται ο ίδιος να αντιδρά στην απόφαση κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ τους.

«Είμαι απολύτως σοκαρισμένος και αηδιασμένος από αυτήν την επαίσχυντη απόφαση του γενικού γραμματέα», τόνισε ο Ερντάν.

«Ο ισραηλινός στρατός είναι ο ηθικότερος στρατός στον κόσμο, επομένως αυτή η ανήθικη απόφαση μονάχα θα βοηθήσει την τρομοκρατία και θα επιβραβεύσει τη Χαμάς», συμπλήρωσε.

«Ο μοναδικός που εντάσσεται σήμερα σε μια μαύρη λίστα είναι ο γενικός γραμματέας, του οποίου οι αποφάσεις από την αρχή του πολέμου και ακόμα και μετά επιβραβεύουν τους τρομοκράτες και τους ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά σε τρομοκρατικές ενέργειες (…) Ντροπή του!», τόνισε ο Γκιλάντ Ερντάν, ο οποίος καταφέρεται συχνά εδώ και μήνες σε βάρος του Αντόνιο Γκουτέρες και γενικότερα του ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίτς, αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη «προστέθηκαν τα ίδια στον μαύρο κατάλογο της ιστορίας, όταν συνέπραξαν με εκείνους που στηρίζουν τους δολοφόνους της Χαμάς».

Η ετήσια έκθεση του Γκουτέρες προς το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας αναφορικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις καλύπτει τις δολοφονίες, τον ακρωτηριασμό, τη σεξουαλική κακοποίηση, την απαγωγή ή τη στρατολόγηση παιδιών, την άρνηση σε πρόσβαση σε βοήθεια και τη στοχοθέτηση σχολείων και νοσοκομείων.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές για ποιες παραβιάσεις κατηγορείται ο ισραηλινός στρατός ότι διέπραξε.

