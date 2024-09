Αλλού τρως, αλλού πίνεις: Ο Ορλάντο Μπουλ έχει αγκαλιά την Κέιτι Πέρι και κοιτάει άλλη γυναίκα

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται κάθε τρεις και λίγο στο προσκήνιο. Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ έχουν καταφέρει να τραβήξουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, πότε εξαιτίας των καυτών φωτογραφιών της pop star, πότε από τις αποκαλύψεις για τις ερωτικές χάρες που κάνει στον γνωστό ηθοποιό – και φυσικά την τρολ απάντηση του τελευταίου.

Ωστόσο, η τελευταία δημοσιότητα μάλλον δεν θα αρέσει καθόλου στην Κέιτι Πέρι. Το ζευγάρι βρέθηκε στο δείπνο του Ιδρύματος Kering Caring for Women στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλους celebrities και κάποια στιγμή ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τον Ορλάντο Μπλουμ να κρατάει αγκαλιά την αρραβωνιαστικιά του αλλά το βλέμμα του να είναι καρφωμένο στην Κιμ Καρντάσιαν.

Orlando Bloom appears to sneak a peek at Kim Kardashian’s pert posterior as he joins Katy Perry at gala https://t.co/v4tCI4Ki9g pic.twitter.com/xhnMEuJmIm

— Daily Mail US (@DailyMail) September 10, 2024