Το Σαν Μαρίνο νίκησε για πρώτη φορά σε επίσημη διοργάνωση της UEFA (vids)

Ιστορική ήταν η χθεσινή βραδιά (5/9) για το ποδόσφαιρο του Σαν Μαρίνο.

Η Εθνική ομάδα της χώρας, η οποία βρίσκεται στην 210η και τελευταία θέση του ranking της FIFA, νίκησε με 1-0 το Λιχτενστάιν για την πρεμιέρα της τέταρτης κατηγορίας του Nations League και κατάφερε κάτι μοναδικό για την ίδια. Η νίκη αυτή ήταν η πρώτη σε επίσημο αγώνα στην ιστορία του Σαν Μαρίνο, αλλά και η πρώτη μετά από 140 αγώνες και τις 28 Απριλίου του 2004 όταν το κρατίδιο των 33.000 κατοίκων είχε κερδίσει και πάλι το Λιχτενστάιν σε φιλική αναμέτρηση με 1-0.

Nicko Sensoli you’re a legend at 19. 🇸🇲🌟 pic.twitter.com/gLUwNv451b

⚽️ The goal that ended San Marino ‘s 140 winless run.

Μετά από τα οχτώ λεπτά των καθυστερήσεων και το σφύριγμα της λήξης οι πάικτες του Σαν Μαρίνο έγιναν ένα κουβάρι στο γηπέδο, προτού πανηγυρίσουν με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Οι πανηγυρισμοί ωστόσο συνεχίστηκαν και στα αποδυτήρια και δεν πέρασαν απαρατήρητοι από την UEFA, η οποία τους δημοσίευσε μέσω twitter στον λογαριασμό του EURO.

Incredible scenes 😍

Inside the dressing room as San Marino celebrated their first-ever competitive victory 🇸🇲#NationsLeague pic.twitter.com/PsLDX07TIP

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 6, 2024