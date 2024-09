Πολύ κακή αποδείχθηκε, τελικά, η ιδέα μιας γυναίκας, να στηθεί δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές, για να βγάλει φωτογραφία.

Την γυναίκα την χτύπησε το διερχόμενο τρένο, ευτυχώς χωρίς να την σκοτώσει.

Στο βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, στο οποίο έχει καταγραφεί το περιστατικό φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται πολύ κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Αν και ο μηχανοδηγός του τρένου κόρναρε, η γυναίκα δεν έκανε ένα βήμα πίσω με αποτέλεσμα το τρένο να τη χτυπήσει.

Horrifying moment woman is struck by high-speed train while posing for picture in Georgia – and somehow survives

Nini Lomidze said she was miraculously unhurt in the horror incident at a railway track near Tbilisi, Georgia.

Lomidze, who was wearing a figure-hugging red dress, pic.twitter.com/ZAdMaPu35H

