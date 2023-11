Φλόριντα: Τον πλάκωσαν στο ξύλο σωματοφύλακες ράπερ επειδή ζήτησε σέλφι – Σοκαριστικό βίντεο

Σοκάρει το βίντεο από την επίθεση που δέχτηκε ένας θαυμαστής του ράπερ Νάρντο Γουίκ στην Τάμπα της Φλόριντα όταν, όπως καταγγέλει η μητέρα του 20χρονου, ζήτησε να βγάλει μια φωτογραφία με τον αγαπημένο του τραγουδιστή.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, μέλη της ασφάλειας του ράπερ ρίχνουν μπουνιές στον 20χρονο, ο οποίος πέφτει στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 20χρονος Τζορτζ Όμπρεγκον Τζούνιορ, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, με διάσειση και εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο νεαρός πλησίασε τον Γουίκ μετά τη 1 τα ξημερώματα έξω από το κλαμπ Skye. Όπως φαίνεται στα βίντεο από τον ξυλοδαρμό του, ο Όμπρεγκον περπατάιε προς τον ράπερ και ένας από τους σωματοφύλακες τον χτυπά με γροθιά με αποτέλεσμα ο νεαρός να χτυπήσει στον τοίχο. Στη συνέχεια ένας άλλος άνδρας από την ασφάλεια του ράπερ τον χτυπά επανειλημμένα ενώ μια φωνή –που λέγεται ότι είναι ο Νάρντο Γουίκ- ακούγετια να λέει «χαλάρωσε».

A 20 year old music fan is in critical condition after asking rapper Nardo Wick for a selfie after a show in Tampa.

He is being treated for a severe concussion and brain hemorrhaging.

It’s unclear at this point if there will be any long-term damage.

I wonder why they did this? pic.twitter.com/ofqjSTia1t

