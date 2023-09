Πακιστάν: Απίστευτο ξύλο σε τηλεοπτικό πάνελ – Πολιτικοί πιάστηκαν στα χέρια

Βέβαια, οι δύο αντίπαλοι δεν έμειναν μόνο στην αντιπαράθεσή τους στο στούντιο, αλλά συνέχισαν να επιτίθενται ο ένας στον άλλον και με αναρτήσεις τους στο X (πρώην Twitter).

«Ο Μαρουάτ μου επιτέθηκε χθες στο talk show. Πιστεύω στη μη βία, αλλά είμαι ο στρατιώτης του Nawaz Sharif. Το κόλπο που έφτιαξε είναι ο Μαρουάτ είναι ένα σημαντικό μάθημα για όλους στο και ειδικά για τον Ιμράν Χαν. Δεν θα είναι σε θέση να δείχνουν τα μάτια τους, θα πρέπει να φορούν μεγάλα μαύρα γυαλιά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αφνάν Ουλάχ Χαν.

«Ο παρουσιαστής του Express TV Τζαβέντ Τσάουντρι διαδίδει λάθος πληροφορίες για το ατυχές περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ. Διαδίδει τη φήμη ότι αν ο αντίπαλός μου ήταν υπεράνθρωπος. Δεν έλεγε ότι ο Αφνάν έφυγε από το στούντιο και βρήκε καταφύγιο σε ένα κοντινό δωμάτιο, το οποίο έμαθα αφού παρακολούθησα το πρόγραμμά του σήμερα. Ήμουν στο στούντιο για περίπου 5-7 λεπτά. Αργότερα, μου είπαν ότι η εκπομπή ακυρώθηκε και έφυγα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι προκατειλημμένοι, τους οποίους θα μοιραστώ με τα μέσα ενημέρωσης την Κυριακή. Σκοπεύω επίσης να υποβάλω μια υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης και ποινική μήνυση εναντίον του και θα μοιραστώ επίσης την ηχογραφημένη συνομιλία μου που έγινε μεταξύ του ίδιου και εμένα σήμερα. Έχω πολλά πράγματα να ενημερώσω το κοινό για αυτό. Συνεχίστε να παρακολουθείτε», έγραψε σε tweet του από την πλευρά του ο Μαρουάτ.

