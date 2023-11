Ολλανδία: Χτύπησαν τον ηγέτη του ακροδεξιού FvD – Δείτε βίντεο

Επίθεση μέσα σε μπαρ δέχτηκε σήμερα, Δευτέρα ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Φόρουμ για τη Δημοκρατία» (Forum voor Democratie – FvD), Τιερί Μποντέ, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

Ο ακροδεξιός πολιτικός βρισκόταν σε μπαρ στο Χρόνινγκεν όταν θαμώνας τον χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι.

Ο άνδρας που του επιτέθηκε συνελήφθη.

JUST IN: Dutch politician, Conservative Thierry Baudet attacked with a bottle to the head two days before Netherlands election..

WHY ARE LEFTISTS SO VIOLENT? pic.twitter.com/TlIiVrwE0i

— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) November 20, 2023