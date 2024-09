Ο Νόρις πήρε την pole position στη Μόντσα – Κυρίαρχη η McLaren (Pics)

Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική του pole position, με τον ομόσταυλό του Όσκαρ Πιάστρι να ακολουθεί και να χαρίζει στη McLaren το «1-2», ενόψει του ιταλικού Grand Prix.

Ο Τζορτζ Ράσελ τοποθέτησε στην τρίτη θέση τη Mercedes και ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari θα εκκινήσει από την τέταρτη θέση. Ο πρωτοπόρος του εφετινού πρωταθλήματος της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), «κατρακύλησε» στην έβδομη θέση, πίσω από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον.

Διαβάστε επίσης: Ολυμπιακός: Τοποθετήθηκαν τα κόκκινα καθίσματα στο ΣΕΦ (pic)

Ο αγώνας της Κυριακής (1/9) στη Μόντσα είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

An absolutely BREATHTAKING qualifying session 😮‍💨

And here’s the result at the end of it! 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iX9mO7W5ck

— Formula 1 (@F1) August 31, 2024