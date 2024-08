Τούλσι Γκάμπαρντ: Από στέλεχος των Δημοκρατικών, προεκλογική… δασκάλα του Ντόναλντ Τραμπ

Προ εξαετίας αποκαλούσε τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «ακατάλληλο» για το αξίωμα, «διεφθαρμένο» και «πουτ@ν@κ@ της Σαουδικής Αραβίας».

Έκτοτε ωστόσο υπήρξαν πολλές κυβιστήσεις και ανατροπές από την Τούλσι Γκάμπαρντ.

Γεννημένη στην Αμερικανική Σαμόα -μια μη ενσωματωμένη περιοχή των ΗΠΑ στον νότιο Ειρηνικό- και μεγαλωμένη στη Χαβάη, η 43χρονη πολιτικός, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και παρασημοφορημένη αντισυνταγματάρχης στο σώμα των εφέδρων έχει αλλάξει ρητορική, τακτική και κόμμα.

Εκλεγμένη με τους Δημοκρατικούς τέσσερις φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων (2013-2021), πρώην αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατιών (2013-2016) και ατυχήσασα διεκδικήτρια του κομματικού χρίσματος στις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ, η Γκάμπαρντ έχει ανεξαρτητοποιηθεί εδώ και δύο χρόνια.

Έκανε μαζί του δύο δημόσιες εμφανίσεις μέσα στην εβδομάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους από το Αφγανιστάν.

Τώρα, εν μέσω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ντόναλντ Τραμπ «κατανοεί τη μεγάλη ευθύνη που φέρει ο πρόεδρος και αρχιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας για κάθε μία από τις ζωές μας», τόνισε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

«Το είδαμε στην πρώτη προεδρική θητεία του, όταν όχι μόνο δεν άρχισε νέους πολέμους, αλλά ανέλαβε δράση για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή πολέμων».

Ως εκ τούτου, είπε, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο θα είναι να απομακρύνει τις ΗΠΑ «από το χείλος του πολέμου».

Το αντίθετο θα συμβεί εάν εκλεγεί τον Νοέμβριο η Κάμαλα Χάρις, υποστήριξε, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, νυν προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών και για υπονόμευση των ατομικών ελευθεριών και κατάχρηση εξουσίας.

Η κόντρα της προσωπικά με την Χάρις μετρά άλλωστε τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

I was a Democrat for over 20 years. Today, I endorsed Donald Trump for President. WATCH to hear why: pic.twitter.com/lwA8FYFx8h

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) August 26, 2024