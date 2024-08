Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε εκφράζονται φόβοι πως βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμμια έπειτα από πυραυλικό πλήγμα της Ρωσίας εναντίον ξενοδοχείου στην πόλη Κρεβί Ρι, στην κεντρική Ουκρανία, γνωστοποίησε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Βίλκουλ μέσω Telegram τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη (φωτογραφία, επάνω, από pravda.com.ua).

Αλλοι τέσσερις άνθρωποι, που τραυματίστηκαν στο πλήγμα, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται, κατά την ίδια πηγή.

– ❗️A ballistic missile struck a hotel in #KryvyiRih , causing severe damage. – Rescue and medical teams are actively engaged in saving lives. – #Dnipropetrovsk Regional Council head #Lukash pic.twitter.com/LgP4SZ5Ve6

Αρχικά, μεταδόθηκε ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, αλλά όπως επιβεβαίωσε αργότερα στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Γεβγέν Σιτνιτσένκο, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε δύο άτομα.

Ο Σερχίι Λίσακ, ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, όπου υπάγεται διοικητικά η πόλη, ανέφερε επίσης μέσω Telegram ότι το ξενοδοχείο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Παράλληλα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου ανακοίνωσε πως τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για ν’ αποκρούσει νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή.

«Εντοπίστηκε κίνηση εχθρικών UAVs», μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, και «συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην περιφέρεια», σημείωσε η διοίκηση της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι νέες ρωσικές επιδρομές καταγράφονται την επομένη αυτής που χαρακτηρίστηκε η «πιο μαζική» επίθεση όλου του πολέμου από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου αεροπορίας της Ουκρανίας, τον Μικόλα Ολεστσουκ, με πάνω από 200 πυραύλους και drones, εναντίον κυρίως των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

“‼️🇺🇦🏴‍☠️ ‘Bad news’: A powerful strike demolished the ‘#Aurora’ hotel in Kryvyi Rih, where many foreign mercenaries and advisors helping #Ukraine were stationed.

🚨 #Russia has launched the largest attack on #Ukraine since the beginning of the full-scale invasion on Aug. 26.… pic.twitter.com/eEIk38KU2C

