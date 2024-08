Ο Σουάρες έκανε ρεκόρ και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στα play-offs του MLS (vid)

Ο Λουίς Σουάρες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Σινσινάτι για την 26η αγωνιστική του MLS.

Ο Ουρουγουανός στράικερ όχι μόνο πήρε την ομάδα του από το χέρι, οδηγώντας την σε μία άνετη νίκη με σκορ 2-0, αλλά σημείωσε και ένα ιδιαίτερο ρεκόρ αφού πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των «φλαμίνγκο».

Ο 37χρονος σταρ άνοιξε το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα, σκοράροντας μόλις στα 31», ενώ έγινε κι ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα σε μία σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις για την Ίντερ Μαϊάμι (18 γκολ).

Πέντε λεπτά μετά, ο Σουάρες σκόραρε ξανά, κάνοντας το 2-0 για την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία με αυτό τον τρόπο εξασφάλισε την παρουσία της στα play-offs του αμερικανικού πρωταθλήματος κι ενώ απομένουν ακόμα 8 αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου.

HE CAN’T STOP SCORING ⚽🔥 1️⃣8️⃣ goals and counting for @LuisSuarez9 🤯 pic.twitter.com/xinhnx3GO7

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2024