Τα μαύρα χάλια της Γιουνάιτεντ και ο κακός χαμός στο διαδίκτυο

Η Μπράιτον είναι αναμφίβολα μια από τις καλές ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό άλλωστε φάνηκε από την πρεμιέρα των «γλάρων» στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς είχαν επικρατήσει εκτός έδρας της Έβερτον με το εντυπωσιακό 3-0.

Αυτό όμως σίγουρα δεν είναι δικαιολογία για τα όσα παρακολούθησαν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Μπράιτον, με την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ να γνωρίζει την ήττα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων (2-1).

Όταν στην πρώτη αγωνιστική η Γιουνάιτεντ βρίσκει γκολ νίκης στο 87’ με αντίπαλο την Φούλαμ (και μάλιστα στο Ολντ Τράφορντ) και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι έρχεται ήττα από την Μπράιτον, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα ζόρια κάνουν από νωρίς την εμφάνισή τους για τον τεχνικό αλλά και τους παίκτες της Γιουνάιτεντ.

Είχαμε αναφερθεί πριν λίγο καιρό στην υποχρέωση που έχει ο Τεν Χαγκ να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο την φετινή αγωνιστική περίοδο, αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν η εικόνα παραπέμπει στα μαύρα… χάλια περασμένων σεζόν.

Κι αν στην πρεμιέρα αποφεύχθηκαν τα «παρατράγουδα» με το γκολ στο 87’, αυτή την φορά η ήττα «πλήγωσε» την Γιουνάιτεντ και στο διαδίκτυο έγινε της κακομοίρας.

manchester united is truly back 🔥🔥 pic.twitter.com/IECwKRc7zQ

Τα ειρωνικά σχόλια οπαδών της Μπράιτον αλλά και άλλων αγγλικών ομάδων, όπως επίσης και οι εντονότατες διαμαρτυρίες των φίλων της Γιουνάιτεντ, δημιουργούν ένα σκηνικό πίεσης για τον Τεν Χαγκ, πριν καλά – καλά αρχίσει η Πρέμιερ Λιγκ.

Και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, με την αγωνιστική εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα του Μάντσεστερ στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Χρήζει μάλιστα ιδιαίτερης μνείας η κουβέντα που έχει ανοίξει στα social media για το γκολ που δέχθηκε η Γιουνάιτεντ στο 95’ από την κεφαλιά του Ζοάο Πέδρο.

Και το λέμε αυτό διότι στη σέντρα που γίνεται από αριστερά, στην μεγάλη περιοχή βρίσκονται δέκα παίκτες των φιλοξενούμενων. Ναι, καλά διαβάσατε δέκα παίκτες της Γιουνάιτεντ ήταν στην μεγάλη περιοχή της ομάδας τους σε θέσεις άμυνας.

Κι όμως, ο παίκτης της Μπράιτον ήταν μόνος του (!) ένα… στρέμμα, στέλνοντας ανενόχλητος την μπάλα στα δίχτυα της Γιουνάιτεντ.

Τα σχόλια λοιπόν που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο που αμύνθηκαν οι παίκτες της Γιουνάιτεντ ήταν κάτι παραπάνω από καυστικά, ειδικά αν λάβει κάποιος υπόψιν πως η αγγλική ομάδα δαπάνησε σχεδόν 110 εκατ. ευρώ για την απόκτηση αμυντικών το φετινό καλοκαίρι.

Πραγματικά βλέποντας κάποιος τη φάση σε ριπλέι είναι ν’ απορεί για την αμυντική συμπεριφορά των φιλοξενούμενων στο 95’, δηλαδή στο φινάλε των καθυστερήσεων.

The silence you are witnessing on all social media platforms has been proudly sponsored by Brighton

Thank you for humbling Manchester United pic.twitter.com/ugkSvaoUZg

— Janty (@CFC_Janty) August 24, 2024