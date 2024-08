Διαζύγιο Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Σε «αναμμένα κάρβουνα» κάθεται ο σύντροφος της Τζένιφερ Γκάρνερ

Όχι απλά αυτή την εβδομάδα εβδομάδα, αλλά οι τελευταίοι μήνες, ήταν αρκετά έντονοι για τον Μπεν Άφλεκ. Η προσωπική του ζωή είχε γίνει πρωτοσέλιδο, καθώς οι φήμες οργίαζαν για κρίση στον γάμο του με την Τζένιφερ Λόπεζ. Τελικά, πριν από μερικές ημέρες, η JLo υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και, με αργά και βασανιστικά βήματα, αυτή η σχέση οδεύει σε ένα ακόμα τελείωμα.

Όλο αυτό το διάστημα, ο σταρ του Χόλιγουντ είχε στο πλευρό του την Τζένιφερ Γκάρνερ. Η ηθοποιός και ο Μπεν Άφλεκ, μπορεί να έχουν χωρίσει από το 2018, ωστόσο το τελευταίο διάστημα τους ενώνει -εκτός από τα τρία παιδιά- και μια βαθιά φιλία.

Η Γκάρνερ εθεάθη ουκ ολίγες φορές στο πλευρό του πρώην της, με τα ρεπορτάζ να λένε ότι όχι απλά τον στήριξε κατά την διάρκεια του χωρισμού, αλλά ήταν κάτι σαν σύμβουλός του. Μέχρι εδώ όλα καλά, ωστόσο υπάρχει και ένα ακόμα πρόσωπο που έχει επηρεαστεί από αυτή τη στενή φιλία.

Ο λόγος για τον Τζον Μίλερ, τον νυν σύντροφο της Τζένιφερ Γκάρνερ. Άνθρωπος κοντά στο ζευγάρι είπε στην Daily Mail ότι ο Μίλερ δεν νιώθει πολύ καλά με όλη αυτή την κατάσταση. «Καταλαβαίνει ότι ο Μπεν και η Τζένιφερ είναι οικογένεια και έχουν τρία παιδιά. Αλλά ο Τζον δεν θέλει να μοιράζεται την σύντροφό του με τον πρώην της» είπε η πηγή για τον CEO του Cali Group και συμπλήρωσε: «Δεν είναι ότι φοβάται μια ερωτική επανασύνδεση ανάμεσα στον Μπεν και την Τζένιφερ. Αλλά θέλει να τελειώνει όλο αυτό ώστε να προχωρήσουν παρακάτω ως ζευγάρι».

John Miller’s concerns about partner Jennifer Garner and Ben Affleck REVEALED – amid rumors of a ‘divide’ after Jennifer Lopez divorce https://t.co/cXCAymQ52E

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 22, 2024