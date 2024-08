Ο Μπεν Άφλεκ χαμογελά ξανά στο πλευρό της Τζένιφερ Γκάρνερ

Ο Μπεν Άφλεκ απαθανατίστηκε ξανά χαμογελαστός καθώς συναντήθηκε με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ για ένα σημαντικό οικογενειακό ορόσημο, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ είναι απούσα εν μέσω των φημών για επικείμενο διαζύγιό τους.

Ο Μπεν Άφλεκ συναντήθηκε με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ για να στείλουν την κόρη τους Violet στο κολέγιο το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η σύζυγος του λαμπερού ηθοποιού Τζένιφερ Λόπεζ απουσίαζε από τη σημαντική οικογενειακή στιγμή.

Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε αποκλειστικά η DailyMail, ο 52χρονος ηθοποιός ήταν χαρούμενος και χαλαρός, καθώς απολάμβανε το δείπνο με την Τζένιφερ Γκάρνερ, τη 18χρονη Violet και τον 15χρονο Fin, στην πόλη New Haven του Κονέκτικατ το Σάββατο.

Η χαρούμενη περίσταση ήρθε εν μέσω των φημών ότι ο γάμος του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ οδεύει προς το διαζύγιο, με τον ηθοποιό να μη φορά τη βέρα του κατά τη διάρκεια της εξόδου.

Παρά τον στενό δεσμό της με τη Violet, η 52χρονη Τζένιφερ Λόπεζ ήταν απούσα από τη σημαντική εκδήλωση – ορόσημο.

Jennifer Lopez Looks Downbeat During Solo Outing After Ben Affleck Jets Off for Trip with Ex-Wife Jennifer Garner and Their Kidshttps://t.co/QsDvTn9uCa

— James White (@JamesWhite19231) August 19, 2024