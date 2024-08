Έπειτα από χρόνια δισταγμών και παρά την αντίθεση των στρατιωτικών το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα να γίνει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) με την ελπίδα να τιμωρηθεί η Ρωσία για τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει στην Ουκρανία.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη χώρα, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες που μάχονται κατά του ρωσικού στρατού θα βρεθούν με τη σειρά τους στο στόχαστρο του ΔΠΔ, αποστολή του οποίου είναι να διώκει δράστες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.

Συνολικά 281 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης, της ιδρυτικής συνθήκης του ΔΠΔ, ανέφεραν πολλοί από αυτούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει «τις περισσότερες πιθανότητες να τιμωρηθούν οι Ρώσοι και θα ενισχύσει την απομόνωση της Ρωσίας», σχολίασε η βουλευτής Εβγκένια Κραβτσούκ που ανήκει στο κόμμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ουκρανία επικαλέστηκε το άρθρο 124 του Καταστατικού της Ρώμης, το οποίο επιτρέπει να εξαιρείται για επτά χρόνια κάθε Ουκρανός – πολίτης ή στρατιωτικός— από οποιαδήποτε δίωξη από το ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡️Ukraine’s parliament ratified the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) on Aug. 21, lawmaker Yaroslav Zhelezniak said.https://t.co/0lOTraYiGB

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 21, 2024