Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ζήτησε σήμερα «να επιστρέψει η ειρήνη» λίγο πριν την αναχώρησή του για την Ουκρανία, μερικές εβδομάδες αφού προκάλεσε την οργή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι επειδή συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ο 73χρονος Μόντι αναχώρησε για την Πολωνία όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ προτού μεταβεί την Παρασκευή στην Ουκρανία όπου πρόκειται να έχει συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ahead of his visit to #Kyiv, PM #NarendraModi expressed eagerness to discuss a peaceful resolution of the #Ukraine conflict with President #VolodymyrZelenskyy#PMModi #Ukraine #PMModi #Ukraine #diplomacyDiplomacyhttps://t.co/hCVWNCDArm

— Telangana Today (@TelanganaToday) August 21, 2024