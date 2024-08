Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς 6 ομήρων - Ολονύχτια επιχείρηση των IDF και της Shin Bet στη Χαν Γιουνίς

Στον εντοπισμό και την ανάκτηση των σορών έξι ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, προχώρησαν οι Ισραηλινοί. Οι σοροί βρέθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια ολονύχτιας επιχείρησης στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανέσυρε τα πτώματα των ομήρων: Alex Dancyg – 75 ετών, Yagev Buchshtav – 35 ετών, Chaim Peri – 79 ετών , Yoram Metzger – 80 ετών, Nadav Popplewell – 51 ετών, and Avraham Munder – 78 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι IDF και η Shin Bet.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τη διοίκηση της 98ης Μεραρχίας, από στρατιώτες της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, της Μονάδας Yalam και του 75ου Τάγματος, οι οποίοι έδρασαν σε συνεργασία με τους μαχητές της Shin Bet. «Οι IDF και η Shin Bet συνεχίζουν τις προσπάθειες, προκειμένου να υλοποιήσουν την ύψιστη εθνική αποστολή της επιστροφής όλων των απαχθέντων», αναφέρεται.

Οι Dancyg και Buchshtav είχαν επιβεβαιωθεί ως νεκροί από τις IDF στα τέλη Ιουλίου, ενώ οι Peri, Metzger και Popplewell είχαν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό στις αρχές Ιουνίου. Οι πέντε πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιουνίς στις αρχές του 2024, αν και τα αίτια θανάτου τους δεν ήταν γνωστά.

Ο Μάντερ δεν είχε προηγουμένως κηρυχθεί νεκρός από τις IDF, αν και ο στρατός είχε κάποιες πληροφορίες που τον έκαναν να ανησυχεί για την υγεία του.

Με την ανάκτηση των σορών, οι IDF δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να ερευνούν τα αίτια θανάτου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας οι όμηροι να σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

