Το Ισραήλ έπληξε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα ότι έπληξε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ακολούθησαν εκρήξεις που υποδηλώνουν την «παρουσία μεγάλων ποσοτήτων όπλων στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

This is a MAJOR escalation pic.twitter.com/yoTNWr3R8a

BREAKING: Israeli aircrafts have just bombarded Al-Beqaa Governorate, eastern Lebanon, with multiple missiles.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι τραυματίστηκαν έξι Λιβανέζοι και δύο παιδιά από τη Συρία.

Το κρατικό Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τους ερευνητικούς σταθμούς του στην κοιλάδα Μπεκάα για λόγους ασφαλείας, επειδή βλήματα που δεν εξερράγησαν έπεσαν σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στην πόλη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (NNA), η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

BREAKING:

Israel is raining bombs on civilian areas in Lebanon’s Bekaa Valley, in the middle of the night.

Silence from the “international community”, of course. pic.twitter.com/e1IQjMQ9pB

— sarah (@sahouraxo) August 19, 2024