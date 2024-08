Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και παλαιστινιακό μέσο ενημέρωσης ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα τον θάνατο δημοσιογράφου, που κατά τις πηγές αυτές χτυπήθηκε την προηγουμένη από ισραηλινά πυρά στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

«Το πτώμα του Ιμπραήμ Μουχάρεμπ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ) διακομίστηκε στο νοσοκομείο Νάσερ» της Χαν Γιούνις χθες Δευτέρα, διευκρίνισε το υπουργείο.

«Oργανωμένη εκστρατεία» με σκοπό τη «δολοφονία δημοσιογράφων» στη Γάζα

IsraHelli occupation forces shot Palestinian Journalist Ibrahim Muhareb in the foot and left him bleeding to death. No ambulance or any person were allowed to get to him for medical aid. pic.twitter.com/NIsw7bWkEU — Halima Khan (@khanhalima18) August 19, 2024

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος PDN (Palestinian Daily News), για τον οποίο εργαζόταν κατά κύριο λόγο ο Ιμπραήμ Μουχάρεμπ, ανέφερε πως σκοτώθηκε από «πυρά (…) της ισραηλινής κατοχής εναντίον του και ομάδας δημοσιογράφων» στη συνοικία Χαμάντ της Χαν Γιούνις.

Αλλοι δυο δημοσιογράφοι που βρίσκονταν μαζί του τραυματίστηκαν από πυρά κι εισήχθησαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις όπου νοσηλεύονται, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Βίντεο που κυκλοφορούν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία το Γαλλικό Πρακτορείο δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει μέχρι στιγμής, εικονίζουν ισραηλινό τεθωρακισμένο να προωθείται προς το προάστιο Χαμάντ, εν μέσω πυρών.

Στα πλάνα, άνδρας με αλεξίσφαιρο γιλέκο που αναγράφει «Τύπος» τρέχει για να ξεφύγει από τις σφαίρες, ενώ φωνή ακούγεται να λέει: «Ο Ιμπραήμ χτυπήθηκε—πού είναι»;

Terrifying to flee with bullets whizzing past your head from every direction. The journalist Ezzedine Al-Ma’shar, who was accompanying a group of colleagues, confirmed during his conversation that Ibrahim Muhareb had been injured. #gaza #Gaza_City #Genocide_in_Gaza pic.twitter.com/J2FeE476oX — Hawa Zara (@TheKonscious) August 18, 2024

«Το πτώμα του Ιμπραήμ Μουχάρεμπ βρέθηκε (χθες) το πρωί στο προάστιο Χαμάντ», πελώριο συγκρότημα πολυκατοικιών που οικοδομήθηκε από το Κατάρ ώστε να γίνει βιτρίνα της Λωρίδας της Γάζας, αλλά έχει μετατραπεί σε συντρίμμια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με έναυσμα έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου.

«Σκοτώνει την αλήθεια»

Χθες στο νοσοκομείο Νάσερ περίπου τριάντα άνθρωποι έψαλαν προσευχή για τους νεκρούς μπροστά στο πτώμα του, κάτω από λευκό νεκρικό σάβανο, πάνω στο οποίο ήταν αφημένο αλεξίσφαιρο γιλέκο που ανέγραφε «Τύπος», κατέγραψε εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να εκφραστεί για τις περιστάσεις του θανάτου του δημοσιογράφου χωρίς τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες και αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν βάζει ποτέ εσκεμμένα και δεν θα βάλει ποτέ εσκεμμένα στο στόχαστρο δημοσιογράφους», διαβεβαίωσε πάντως εκπρόσωπός του.

Η Ενωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων καταδίκασε τη «δολοφονία» του μέλους της και κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως διεξάγουν «οργανωμένη εκστρατεία» με σκοπό τη «δολοφονία δημοσιογράφων» στη Γάζα.

💔 Journalist martyr, Ibrahim Muhareb The Gaza Strip’s Government Media Office has reported that yet another Palestinian journalist has been killed yesterday in an Israeli offensive, raising the death toll to at least 113 (source, CPJ), with some reports indicating up to 170… pic.twitter.com/609nYPJR5N — Palestine Handala 🇵🇸 🍉 (@palestinhandala) August 19, 2024

Ο παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ιμπραήμ Κανάν, παρών στην κηδεία του Ιμπραήμ Μουχάρεμπ, κατηγόρησε το Ισραήλ πως «σκοτώνει την αλήθεια», «προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος της μετάδοσης στον έξω κόσμο όσων γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας».

Από το ξέσπασμα του πολέμου, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει πολλούς δημοσιογράφους που κατηγόρησαν κατόπιν ότι ήταν «τρομοκράτες», μέλη του ένοπλου βραχίονα είτε της Χαμάς, είτε του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ανέφερε χθες πως καταμέτρησε ως τη 19η Αυγούστου «τουλάχιστον 113 δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε ΜΜΕ που σκοτώθηκαν» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, «την πιο φονική περίοδο για τους δημοσιογράφους αφότου (η ΜΚΟ) άρχισε να τηρεί δεδομένα το 1992» για το φαινόμενο.

